Rius (Junts) acusa el PSC de manca de "coherència" en defensar la cessió de competències migratòries

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha acusat el PSC de manca de "coherència" en defensar ara la cessió de competències en immigració a Catalunya després d'haver votat en contra d'una proposta de Junts que les reclamava en el debat de política general al Parlament fa uns mesos --un punt sobre el qual també van votar en contra ERC, Vox, la CUP, Cs i el PP, i els comuns es van abstenir--.

En un enfilall de missatges a X publicat aquest dijous i recollit per Europa Press, Rius ha criticat que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, hagi assegurat estar "encantat" amb el traspàs de competències migratòries acordat dimecres per Junts i el Govern central per abstenir-se en la votació del decret òmnibus.

"La coherència del PSC i de Salvador Illa en la defensa dels interessos de Catalunya i els catalans necessita millorar", ha subratllat el portaveu de Junts.