Rius (Junts) acusa el Govern d'intentar "menysprear la delegació" de competències en immigració

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha acusat aquest divendres el Govern d'intentar "menysprear la delegació integral de competències en immigració" que assegura que van acordar amb el Govern central aquesta setmana.

"No sorprèn", ha sostingut en una anotació a X recollida per Europa Press, després que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, li va traslladar que no es va pactar amb Junts un traspàs sobre aquesta qüestió.

Segons Rius, ERC ja va votar en contra del traspàs de les competències sobre aquesta qüestió en el debat de política general i ha afegit: "Renunciar a les competències en immigració és renunciar a governar".