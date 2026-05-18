Rius acusa ERC de ser la crossa del Govern i d'aprovar els pressupostos "a canvi de res"

Responsabilitza els republicans de tot el que aprovi el Govern a partir d'ara
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha acusat aquest dilluns ERC de ser una crossa del govern de Salvador Illa i d'aprovar el projecte de pressupostos d'aquest any "a canvi de res".
En una roda de premsa, ha responsabilitzat els republicans de tot el que aprovi l'executiu català a partir d'ara, tenint en compte que considera que ho fa "a canvi d'un projecte d'un tren orbital".
"ERC donarà suport als pressupostos del PSC fent-se seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. Farà costat als pressupostos a canvi de res", ha lamentat.
Per Rius, l'acord pressupostari arriba en el moment més feble del Govern perquè "té el país col·lapsat, tres conselleries cremades i ha empitjorat la vida dels catalans amb els mestres revoltats, els pagesos i els metges, i per no parlar de Rodalies".
Per això, creu que fer costat als comptes suposa donar oxigen a l'executiu català, menysprear les reivindicacions dels mestres i avalar la infiltració dels Mossos en les assemblees sindicals: "ERC i els Comuns no poden demanar dimissions i la setmana següent fer com si res i aprovar els pressupostos. Si ho fan és una clara hipocresia".
També ha acusat els republicans d'haver renunciat a totes les suposades línies vermelles que havia exigit al PSC en la negociació pressupostària perquè "no hi ha ni concert econòmic, ni clau de la caixa ni traspàs de l'IRPF".
"Res de res. I ara han afegit en aquest acord l'augment de la participació de la Generalitat en el consorci de la Zona Franca. Això entra a la llarga llista de promeses en espera que algun dia es compleixin", ha afegit.
"SUBMISSIÓ"
Segons Rius, que l'acord de pressupostos es formalitzi aquesta setmana obeeix al fet que ja s'han celebrat les eleccions andaluses, amb la qual cosa "el PSOE ha marcat els temps d'aquest acord i el PSC i ERC ho han acceptat".
"El resultat de les andaluses demostra que al PSOE no li ha servit de res, però també s'ha constatat el nivell de submissió de la política catalana a l'espanyola", ha resolt.