Rius diu que Junts insistirà fins al final per incloure dins l'amnistia tot el terrorisme i l'alta traïció

MADRID, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha indicat aquest dijous que continuaran reclamant al PSOE que la llei d'amnistia tingui un blindatge total contra les acusacions de terrorisme i d'alta traïció contra l'expresident Carles Puigdemont i altres implicats en el procés independentista.

Així ho ha avançat en unes declaracions a TVE recollides per Europa Press, quan ha afirmat que mantindran fins al final que tot el terrorisme i l'alta traïció s'inclogui en la proposició de llei d'amnistia, paralitzada al Congrés pel vot en contra de Junts.

Rius ha defensat el rebuig de Junts al text actual de la proposta d'amnistia perquè assenyala que és una oportunitat per "enrobustir" la llei i incloure-hi tots els afectats.

Ha al·legat que la proposició de llei, tal com està redactada, en deixa fora tots els encausats en els causes de Tsunami Democràtic i Volhov i fins i tot els processats dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per pertinença a organització terrorista.

Així, ha assenyalat que Junts vol que "no deixi ningú fora i inclogui tothom", davant l'onada, en les seves paraules, d'alguns jutges per entorpir la tramitació parlamentària de l'amnistia acusant de terrorisme les protestes del procès, la qual cosa considera inaudit.