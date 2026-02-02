Rius afirma que Junts proposarà una iniciativa amb 14 punts per Rodalies

Crida a participar en les dues manifestacions d'aquest dissabte contra la situació de Rodalies
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que proposaran en el ple del Parlament de la setmana vinent una iniciativa parlamentària amb 14 punts per Rodalies, entre els quals destaquen la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el traspàs de la gestió del servei a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació, en què ha demanat la dimissió de Paneque per tres motius: una mala gestió, una manca d'informació i "també" una mala planificació de transports alternatius.
"Fa un any que el propi ple del Parlament de Catalunya ja va demanar la dimissió de la consellera Paneque i no ho va fer. I que, per tant, si un any després la consellera Paneque no dimiteix o no se la destitueix, doncs la responsabilitat passarà a ser, com vam dir, del president de la Generalitat", ha dit.
Sobre el traspàs de Rodalies a Catalunya, ha incidit que "no és acceptable" tal com l'han negociat el PSOE i ERC perquè manté Renfe com a principal accionista, i ha assenyalat que, segons ell, la solució passa per un traspàs integral i que sigui FGC qui gestioni el servei.
MANIFESTACIONS D'AQUEST DISSABTE
En relació amb les manifestacions d'aquest dissabte --una convocada per les plataformes d'usuaris i l'altra per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i el Consell de la República--, Rius ha cridat la ciutadania a participar-hi "massivament" en totes dues.
"No ens hem de confondre perquè el lideratge de les solucions ve de la mà de l'independentisme, però el lideratge del caos de Rodalies ve de la mà del PP i del PSOE. Crec que avui dia ja no existeix cap català que ho posi en dubte", ha dit.
Preguntat per si hi ha cap novetat entre una eventual reunió entre el líder de Junts, Carles Puigdemont, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha apuntat no tenir-ne "constància".