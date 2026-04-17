Ricard Farin, nou president d'ERC Barcelona amb un 60,1% dels vots

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El candidat de 'Activem Barcelona', Ricard Farin, s'ha imposat amb un 60,1% dels vots (393) i ha estat triat nou president de la Federació d'ERC Barcelona en la votació d'aquest divendres en el marc del 76 Congrés Regional del partit.
En segon lloc ha quedat la candidatura 'Construïm ERC Barcelona' de la regidora republicana a Barcelona Rosa Suriñach, que ha aconseguit el 36,1% dels vots (236), que ha estat insuficient per superar a Farin i aconseguir la direcció, ha informat la Federació en un comunicat.
Un total de 654 militants han votat telemàticament durant el congrés de la Federació d'ERC Barcelona, la qual cosa suposa un 72% de la participació, i s'han comptabilitzat 25 vots en blanc.
La candidatura de Farin, afí a la direcció nacional del partit --en mans del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Elisenda Alamany-- s'ha imposat al corrent crític de Suriñach, en un congrés que s'ha celebrat fa menys d'un any de l'últim.
Aquest pols ha arribat després de la crisi que es va produir al novembre de 2025, quan va dimitir la meitat de l'adreça del partit --entre ells Rosa Suriñach-- per discrepàncies amb la seva presidenta, Creu Camacho, que també formava part del sector crític amb Junqueras.
Aquestes primàries han tornat a deixar a la vista les lluites internes que s'han donat en el partit en els últims temps, ja que a l'abril de 2025 també es va donar un procés de primàries en la Federació d'ERC Barcelona amb dues candidatures, una oficialista i una crítica.
Aquest procés arriba a poc més d'un any de la celebració de les eleccions municipals de maig de 2027, per les quals els republicans ja han escollit a la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, com a candidata a l'Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa haurà de coordinar-se amb la nova adreça de la Federació.
Aquest dissabte se celebrarà la proclamació de la nova Permanent de la Federació d'ERC Barcelona després de tancar-se la votació aquest divendres, i l'acte comptarà amb la intervenció d'Alamany i de Farin.