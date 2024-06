Ribera veu que Feijóo "es vana" de rebutjar fons europeus i bromejar amb la justícia social

Critica el silenci dels partits davant l'extrema dreta a Europa



LLEIDA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a les eleccions europees, vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha afirmat aquest diumenge que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es vana" de no voler els fons europeus per invertir en els espanyols i que fa bromes, textualment, de molt mal gust pel que fa a la justícia social.

Així ho ha retret en un acte de campanya a Lleida amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i el número 3 dels socialistes a les europees, Javi López.

Així mateix, ha criticat el silenci d'algunes formacions, en al·lusió implícita als populars, davant l'extrema dreta i el seu discurs, segons ella, antieuropeu: "Hi ha qui està una mica perdut i en realitat no sap ni què defensa ni què vol".

En el marc d'aquestes eleccions europees, ha assenyalat que "hi ha qui s'apunta a la llei del més fort" i amb el seu silenci s'acaba convertint en còmplice de qui mina la credibilitat dels principis aplicables a Europa i en una crossa d'acompanyament d'una extrema dreta que està desitjant trencar Europa des de dins, ha assegurat.

En aquest sentit, ha deixat clar que no hi ha una ultradreta bona i una de dolenta com alguns "volen fer creure".

"DIC DE CONTENCIÓ"

Ha erigit els socialistes com l'opció per posar un "dic de contenció" a la ultradreta i no tenir una dècada perduda a Europa com, al seu parer, l'ha tingut Catalunya.

"Ni el 'salvi's qui pugui' d'alguns, ni el 'jo dic el que cal fer' d'uns altres", ha puntualitzat, alhora que ha apostat per la participació, la convivència, la democràcia i el respecte a llibertats i drets.