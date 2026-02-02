Ribera veu acords comercials com el de l'Índia o el Mercosur com una "prioritat" de l'agenda europea

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta per a una Transició Neta, Justa i Competitiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha assegurat que "els acords comercials que ha signat la Unió Europea amb el Mercosur i l'Índia envien un missatge clar que Europa tria la cooperació davant l'aïllament" i que l'acostament a tercers països és una prioritat en l'agenda exterior europea.
Ho ha dit aquest dilluns en l'obertura del XIV Simposi Empresarial de Funseam titulat 'Europa davant la crisi climàtica, econòmica i geopolítica', celebrat aquest dilluns a la seu de Foment, que Ribera ha inaugurat recordant el rol de l'energia tant en el moment fundacional de la Unió Europea com en el futur.
"És un missatge en el qual triem la cooperació davant l'aïllament, la reducció de riscos i la creació d'oportunitats per a les empreses d'aquí i per a les dels països del Mercosur i l'Índia, i la diversificació de les nostres cadenes de subministrament", ha dit la vicepresidenta.
DEPENDÈNCIA I VULNERABILITAT
Ribera ha descrit el context mundial actual com un moment difícil en el qual les regles de pau i cooperació establertes després de la Segona Guerra Mundial estan en tensió, "no tant perquè hi pot haver incidents inesperats, sinó perquè tenim la impressió que es tensen per voluntat deliberada en fer ús d'aquestes interdependències".
En aquest context, "l'ús de l'energia, de les matèries primeres, de les dependències entre els diferents continents, de les diferents potències es converteix en una arma geopolítica", ha dit.
Malgrat això, la vicepresidenta ha valorat la capacitat de reacció europea, que li ha permès una "reducció dràstica" de la dependència a les importacions del gas natural rus, que han passat de suposar un 45% de tot el gas que es consumia el 2022 a només un 12% actualment.
Aquesta diversificació de proveïdors energètics, no obstant això, també ha portat a multiplicar per quatre les importacions de gas natural liquat dels Estats Units, qui Ribera ha descrit "encara com un país amb el qual mantenim relacions molt fortes", però exemplifica que la solució a mitjà i llarg termini passa per augmentar l'autonomia energètica.
"La dependència vingui d'on vingui, continua sent dependència i és desitjable que aquesta dependència no es converteixi en vulnerabilitat", ha reiterat Ribera.
'SOFTPOWER'
"Continua sent important el 'softpower'", o la capacitat d'activar de manera pacífica les eines potencials del mercat europeu com són les aliances comercials, ha valorat la vicepresidenta, de la mateixa manera que continuar treballant per generar aliances comercials en un moment en el qual es posa en dubte el valor d'aquestes aliances, en les seves paraules.
"L'ordre polític no ha caigut. Evoluciona", ha defensat Ribera, que ha parlat de la responsabilitat europea de construir i consolidar el futur europeu a partir dels pilars fundacionals de la unió per escriure, textualment, el futur que vol la Unió Europea.
Per garantir l'estabilitat europea, no obstant això, la vicepresidenta ha recordat la necessitat de comptar amb socis: "És impossible pensar que en un món amb tantes altres geografies, tinguin en compte Europa si no fixem llaços d'amistat i progrés amb ells".
ENERGIA: OPORTUNITAT COMPARTIDA
En aquest camí, ha valorat Ribera, l'energia, la lluita contra el canvi climàtic, la gestió de l'aigua o l'electrificació, són aspectes vinculats a aquesta aspiració de progrés comunitari, però encara es poden trobar més dificultats i desafiaments.
"Aquest últim any, hem adoptat un marc d'ajuts per a la indústria neta, sabent que pràcticament tots els estats membres compten amb un compromís de defensar una transformació àgil i ràpida de la seva indústria i el seu sistema energètic", ha valorat la vicepresidenta.
Com que aquests canvis esdevenen un avantatge competitiu per a Europa i oportunitats per a les seves empreses, i no més dificultats, Ribera ha apel·lat a la "construcció d'un context que permeti minimitzar els impactes negatius en els consumidors, treballadors i indústries".
Per impulsar aquesta transformació Ribera ha dit que és vital generar demanda, la qual cosa ha exemplificat en propostes legislatives sobre flotes corporatives verdes per estimular la demanda de vehicles elèctrics, bonificar els objectius de sostenibilitat de les empreses o la creació del banc de descarbonització per finançar aquest procés dins la indústria.
La vicepresidenta també ha parlat de la necessitat d'actualitzar i flexibilitzar la ruta sostenible europea perquè sigui un camí que "ajudi a generar competitivitat", en comptes d'obstacles per a les empreses.
INTERCONNEXIONS
El president d'Enagás i president de Funseam, Antonio Llardén, per la seva banda, ha ressaltat que el compromís amb una descarbonització competitiva i amb el multilateralisme són les principals banderes de la Unió Europea com a actor global.
"La seguretat energètica és fonamental per a les nostres indústries i per a la societat. Per tant, hem de continuar construint una veritable i robusta Unió Europea de l'energia, i per fer-ho necessitem projectes i xarxes transfrontereres", ha dit Llardén.
En aquest sentit, el president d'Enagás ha ressaltat el paper de les empreses energètiques espanyoles, que assegurin que el full de ruta de la descarbonització també vagi acompanyada de la competitivitat i la seguretat de subministrament.