Ribera veu acords comercials com el de l'Índia o el Mercosur com una "prioritat" de l'agenda europea

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta per a una Transició Neta, Justa i Competitiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha assegurat que "els acords comercials que ha signat la Unió Europea amb el Mercosur i l'Índia envien un missatge clar que Europa tria la cooperació davant l'aïllament" i que l'acostament a tercers països és una prioritat en l'agenda exterior europea.
Ho ha dit aquest dilluns en l'obertura del XIV Simposi Empresarial de Funseam titulat 'Europa davant la crisi climàtica, econòmica i geopolítica', celebrat aquest dilluns a la seu de Foment, que Ribera ha inaugurat recordant el rol de l'energia tant en el moment fundacional de la Unió Europea com en el futur.
"És un missatge en el qual triem la cooperació davant l'aïllament, la reducció de riscos i la creació d'oportunitats per a les empreses d'aquí i per a les dels països del Mercosur i l'Índia, i la diversificació de les nostres cadenes de subministrament", ha dit la vicepresidenta.