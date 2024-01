Ribera, sobre el 'no' de Junts als decrets: "El diàleg es complica si la pregunta és què en puc treure en cada moment"

MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha criticat la posició de Junts de rebuig als decrets que se sotmetran a votació aquest dimecres al Congrés dels Diputats, i indica que el diàleg amb el Govern central "es complica" si el partit independentista es preguntarà en cadascuna de les votacions de la legislatura "què en pot treure".

"Crec que Junts el que s'ha de preguntar és quin govern vol que hi hagi a Espanya i com veu el futur de Catalunya i d'Espanya, més que què pot treure en cada moment de cadascuna de les votacions en curs. Si la pregunta és què en puc treure en cada moment, el diàleg es complica", ha opinat Ribera aquest dimecres en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press.

No obstant això, Ribera ha assenyalat que la intenció del govern de Pedro Sánchez és comptar "amb tothom". "La nostra intenció és no prohibir ni excloure aquells que no ens agrada com interpreten la Constitució", ha indicat la vicepresidenta tercera.