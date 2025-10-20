Ribera lamenta la ruptura de l'alto el foc a Gaza: "No ho hem de considerar normal"

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha lamentat la ruptura de l'alto el foc a la Franja de Gaza després que Israel hagi llançat una onada d'atacs arran de la mort de dos militars al sud de l'enclavament palestí i ha sostingut: "No ho hem de considerar normal".
"Cal mantenir-se ferms en l'exigència que es compleixin aquests primers passos que són tan delicats però tan importants per poder continuar avançant en una cosa que requerirà temps", ha reivindicat en una entrevista aquest dilluns de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Quan li van preguntar per les declaracions del president dels EUA, Donald Trump, en què va demanar represàlies contra Espanya per no dedicar el 5 per cent del PIB a la despesa militar, ha considerat que estan "absolutament fora de lloc", si bé ha demanat no caure en provocacions.
"Ningú no ens ha de venir a explicar quant suposa des del punt de vista del percentatge del PIB el que es destina a poder complir amb les nostres obligacions", ha assenyalat Ribera, que ha lamentat que la comunitat internacional s'estigui acostumant a les sortides de to del president nord-americà.
Respecte als atacs sobre el desplegament de l''agenda verda' de la UE, ha afirmat que existeix un "abús de la por" dels qui asseguren que va contra la competitivitat, i ha defensat textualment que és impossible construir riquesa mentre es generen costos a llarg termini els quals, ha advertit, algú acabarà pagant.