Ribera lamenta els "missatges enormement agressius" de Trump contra el papa Lleó XIV

Afirma que la Global Progressive Mobilisation de Barcelona no és "contra ningú"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta de la Comissió Europea per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha lamentat aquest divendres els "missatges enormement agressius" del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, contra el papa Lleó XIV.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa en la Global Progressive Mobilisation (GPM) al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en preguntar-li per les crítiques de Trump al Papa i a la presidenta d'Itàlia, Giorgia Meloni.
Ribera ha respost que considera significatiu que davant les paraules del Papa de defensa de la pau i el respecte als drets humans, hi hagi "missatges enormement agressius d'algú que ocupa responsabilitats polítiques de primer nivell".
També ha retret que Trump hagi criticat Meloni per decidir "respectar i imposar els seus principis i el respecte al dret internacional", i ha assegurat que només a partir del respecte mutu es pot continuar avançant.
"Rebutjar contundentment aquestes amenaces constants que alguns semblen utilitzar com la manera de voler convèncer els altres. Amb amenaces no es convenç ningú", ha afegit Ribera.
CIMERA PROGRESSISTA
Preguntat per si la GPM és una cimera contra Trump i les seves polítiques, Ribera ho ha negat: "No és una cimera contra ningú", si no en defensa del dret internacional, el respecte mutu i la construcció de solucions davant els qui fan servir la força en la presa de decisions i en la imposició a tercers.
Ha dit que en aquesta cita es treballarà per oferir un model que resulti convincent i que ajudi a resoldre els problemes globals.
Ha assegurat que veu amb preocupació l'ús de la força al marge de les lleis i del sistema de les Nacions Unides, a més de "la instrumentalització i l'ocupació de matèries primeres com a eines de pressió per aconseguir voluntats en acords comercials".