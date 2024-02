Ribera diu que Espanya "està en bones condicions" per tenir emissions zero en la indústria

Llardén (Enagás) assenyala que la transició energètica és una "oportunitat per reindustrialitzar"

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha assegurat que Espanya "està en bones condicions per afrontar" el repte d'assolir les emissions zero en la indústria.

Ho ha dit aquest dilluns en l'obertura del XII Simposi Empresarial Internacional de Funseam, al costat del president de l'entitat i d'Enagás, Antonio Llardén.

Ribera ha explicat que així ho mostra l'afany inversor, en les seves paraules, en el sector a Espanya i la capacitat de mobilitzar capital que ha existit en els últims anys.

Ha afegit que cal "ser intel·ligents" per gestionar els recursos dels quals es disposen, i no oblidar que aquest canvi pot ser vist com una amenaça per part de la societat, per la qual cosa ha posat en valor el paper de les polítiques socials.

RECURSOS LOCALS

Ribera ha subratllat que Europa ha de passar d'un model basat en la importació de combustibles fòssils a un model basat en "l'ús eficient dels recursos", a més d'un impuls de l'ús dels recursos locals.

"Hem fet molt, però no n'hi ha prou", ha assegurat la vicepresidenta, i ha afegit que serà més fàcil assolir els objectius en el marc de la Unió Europea que cada país per separat.

Ha dit que Europa s'hi juga "molt en els pròxims mesos" i que cal construir una agenda que impulsi aquestes transformacions per millorar l'autonomia estratègica.

INDÚSTRIA

La vicepresidenta ha recordat el compromís acordat en la COP28 de "deixar enrere els combustibles fòssils" i ha destacat la necessitat de prestar especial atenció al sector industrial per aconseguir-ho.

Ha explicat que "la indústria continua representant una part important de les emissions" i que, textualment, no sempre és senzill reduir-les.

"Necessitem parar atenció a la manera en la qual podem anar reduint els combustibles fòssils", ha assegurat.

ANTONIO LLARDÉN

Llardén ha subratllat que la transició energètica és una "oportunitat per reindustrialitzar" Europa, tot i que ha alertat que la col·laboració entre agents públics i privats és, en les seves paraules, clau.

Ha assegurat que la reducció de les emissions és un "tema molt rellevant en el context actual per la importància crucial de la indústria" en l'economia, i ha recordat que representa al voltant del 20% del producte interior brut (PIB) europeu.

El president d'Enagás ha recalcat que la descarbonització ha d'atorgar un avantatge competitiu a la indústria europea i que s'ha d'avançar cap a l'autonomia estratègica, que ha de permetre avançar cap a la "sobirania industrial".