Ribera comparteix les bones vibracions de Sánchez i demana als ciutadans anar a votar: "No val quedar-se a casa"

La vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha assegurat que comparteix "completament" les bones vibracions del president del Govern central, Pedro Sánchez, de cara a les eleccions d'aquest diumenge, 23 de juliol, i ha cridat la ciutadania a participar en la votació.

"Tots ens hem d'expressar, no val quedar-se a casa. És molt important que cadascú senti que els dies de les eleccions pren una decisió fonamental per gestionar Espanya, afrontar problemes i generar oportunitats i buscar el millor rumb per a Espanya", ha afirmat, després de votar al col·legi Benito Pérez Galdós de Majadahonda (Madrid).

La ministra ha assenyalat que hi ha "moltes ganes" de continuar apostant per un país que miri "cap endavant" i al "progrés" i confia que hi hagi una "altíssima" participació. "Serà un dia llarg, tot apunta que hi haurà una altíssima participació i esperem que tots puguin votar amb total tranquil·litat i normalitat", ha indicat.