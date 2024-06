Ribera anima a votar: "L'alta participació ofereix una imatge més fidel de les preocupacions dels ciutadans"

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a les eleccions europees, vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha animat tots els ciutadans a votar aquest diumenge en les eleccions europees i trobar un moment per acostar-se al col·legi electoral corresponent.

"Confio i animo tothom a participar, segur que hi ha molts més dies per passejar, per gaudir. Una estoneta per acostar-se al col·legi electoral que toca a cadascú es bo, és un exercici d'un dret cívic de primer ordre i és sempre un bon referent", ha destacat Ribera en unes declaracions als mitjans de comunicació després de votar al CEPI Benito Pérez Galdós a Majadahonda.

Ribera ha recordat que tota la ciutadania està convocada a les urnes per Europa i ha destacat: "És important que tots exercim el nostre dret a vot".

Preguntada per si una baixa participació pot desdibuixar els resultats d'aquesta nit, Ribera ha contestat que una alta participació oferiria una imatge "més fidel i més ajustada" de quines són "les grans preocupacions de cada convocatòria electoral".

I sobre si aquestes eleccions europees suposen un plebiscit a Espanya, la candidata socialista ho ha negat. "Òbviament no, són les eleccions europees, és la composició del Parlament Europeu, el que toca contestar i crec que això és el que importa i això és el que hem de tenir al cap", ha sentenciat.