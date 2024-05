Ribera alerta dels que "pretenen destruir Europa des de dins"

"De sobte torna a l'imaginari dels carrers l'imaginari del feixisme"

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Govern central i candidata del PSOE a les europees, Teresa Ribera, ha alertat aquest dissabte dels que "pretenen destruir Europa des de dins".

Ha protagonitzat un acte polític a Barcelona amb el president del Govern central, Pedro Sánchez; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el líder del PSC i vencedor de les eleccions catalanes, Salvador Illa.

"No ens en descuidem. Això és el que ens hi juguem el pròxim 9 de juny", i ha defensat una Europa de convivència, respecte i economia moderna per continuar afrontant els problemes.

Ribera ha alertat així que "alguns pretenen construir una realitat paral·lela", en al·lusió implícita a la convenció internacional d'aquest diumenge a Madrid amb Vox d'amfitrió i que tindrà el president argentí, Javier Milei, entre d'altres.

"Hi ha qui està atacant frontalment la idea de la construcció europea", ha advertit sense citar Vox ni partits semblants, i ha alertat que la pretenen atacar en tots els eixos, començant la democràcia i la convivència.

"De sobte torna a l'imaginari dels carrers l'imaginari del feixisme", ha dit, i ho ha exemplificat amb l'agressió i violència verbal que veu contra persones i institucions.

A més, ha constatat "desinformació i mentides" i ha assegurat que es corregeixen amb educació i amb cultura.

També ha constatat atacs a la idea de l'estat del benestar, i "cancel·lant cultura, cancel·lant drets".

La candidata ha afirmat que la defensa dels valors europeus és imprescindible i que Brussel·les és un referent de drets i llibertats, també pel que fa a la guerra a Ucraïna.

Ha advertit que el que ha fet Europa no es crea de la nit al dia, ni es manté "si no es cuida".

Ribera ha destacat que el PSOE sempre ha defensat que les crisis s'afronten respectant el passat, "mirant el present i sobretot el futur".

"QUATRE EN RATLLA"

Ribera ha confiat que les europees culminin amb una victòria socialista després de la victòria d'Illa en les catalanes i que el socialisme ja governi a La Moncloa i a l'Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa ha demanat fer "un 4 en ratlla".

I ha defensat una campanya amb bon to com també considera que l'han fet com a candidats Sánchez, Collboni i Illa, apartant-se del "fang".

Considera que els votants del PSC en les catalanes han premiat això en donar la victòria a Illa, i també ha destacat els alcaldes socialistes que ha tingut Barcelona.