Riba (PSC) critica que les esmenes de Junts als comptes són "esmenes a la seva pròpia història"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt del PSC al Parlament, Jordi Riba, ha criticat que les esmenes presentades per Junts al projecte de pressupostos de la Generalitat són "esmenes a la seva pròpia història", i s'ha preguntat si ara han descobert l'emergència d'habitatge, les infraestructures i la necessitat d'escoles.
"Les inversions ajornades no han caigut del cel fa 15 dies ni dos anys. Són dèficits acumulats, és desinversió", ha subratllat aquest dijous en el debat final dels pressupostos del Govern en el ple del Parlament, en què ha acusat Junts d'intentar fer una exhibició de força en presentar un alt volum d'esmenes, i els ha retret que vulguin gastar més amb menys ingressos, abaixant impostos.
Respecte a les esmenes del PP, Riba ha criticat que apostin per retallades en cultura, llengua, acció exterior i cooperació: "Menys cohesió, menys català, menys inclusió, menys instruments públics i menys presència de Catalunya. Sorprenent manera de voler passar pàgina i seduir Junts", ha dit en al·lusió a les paraules del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en el congrés del PP català va demanar girar full del procés independentista.
Riba ha subratllat que el pressupost suposa donar certesa, tot i que ha reconegut que no ho resol tot: "Cap pressupost ho fa. Però sí fa una cosa essencial: posa el país en moviment, amb recursos, amb instruments i amb una majoria parlamentària que assumeix la seva responsabilitat".
El portaveu dels socialistes ha acusat Aliança Catalana (AC) i Vox de no presentar cap esmena als comptes: "I encara s'ofenen que se'ls diu que no treballen. 'Excusatio non petita, accusatio manifesta'", ha afegit.