Riba (ERC) visita el Quebec (Canadà) per "estrènyer llaços" amb el moviment sobiranista

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, ha visitat aquest dimecres el Quebec (Canadà) per "estrènyer llaços amb les forces sobiranistes" d'aquesta regió i intercanviar punts de visita sobre la situació actual de les anomenades 'nacions sense estat'.
Fonts republicanes han explicat a Europa Press que es tracta d'un viatge organitzat per l'Aliança Lliure Europea (ALE), al qual també han assistit l'eurodiputat de Compromís, Vicent Marzà; la del BNG, Ana Miranda, i el d'EH Bildu, Pernando Barrena.
La delegació s'ha reunit amb representants dels partits sobiranistes del Bloc Quebequès, Quebec Solidari i Partit Quebequès, han visitat mitjans de comunicació com Radio-Canada, i també coneixeran el sistema elèctric del Quebec amb una visita a la central hidroelèctrica Hydro-Québec.