Riba veu positius els canvis en el govern de Sánchez: "Sempre ens obre noves portes"

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta adjunta d'ERC i eurodiputada, Diana Riba, ha qualificat de positius els canvis en el Govern central, amb la sortida de la ja exvicepresidenta primera i exministra d'Hisenda María Jesús Montero, i el nomenament del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, com a vicepresident primer i l'entrada del nou ministre d'Hisenda, Arcadi España: "Un canvi sempre ens obre noves portes i noves oportunitats".
En una entrevista d'Europa Press, la dirigent republicana ha afirmat que aquests relleus arriben "en un moment en el qual estava tot enrocat i no avançava", en al·lusió a la negociació amb els socialistes sobre el traspàs a la Generalitat de la gestió del 100% de l'IRPF.
Riba ha assenyalat que això passava bé sigui "perquè el PSC no feia la pressió necessària" o per noms concrets, en referència a Montero, també candidata socialista a les eleccions andaluses del 17 de maig.
També ha valorat positivament que Arcadi España sigui valencià de cara a temes com el finançament i la recaptació de l'IRPF: "Entendre i empatitzar sempre és un punt a favor. Però després són els fets, no només els perfils, els que demostren si es pot avançar".
La dirigent republicana ha assegurat que el PSC "també ha de jugar la seva pressió dins el seu partit polític perquè les coses passin", per la qual cosa ha exigit que els socialistes catalans utilitzin aquestes palanques i pressionin dins el PSOE per aconseguir garanties del traspàs de l'IRPF.
NO ABAIXARAN EL LLISTÓ
Riba ha afirmat que no es tanquen a propostes que millorin o avancin en la recaptació de l'IRPF, però ha avisat que no abaixaran el llistó quant a sobirania: "En una negociació hi ha dues parts, i potser els socialistes ens proposen una cosa millor per a Catalunya, que doni més sobirania econòmica i financera. No estem tancats a propostes que ens igualin o ens millorin aquesta sobirania".
També s'ha mostrat oberta a "noves estructures negociadores", ja que en aquesta ocasió començaran a negociar els comptes mentre continuen parlant sobre l'IRPF i els acords d'investidura, però ha advertit que no deixaran de banda cap dels temes com pretenia, a parer seu, el PSC en presentar el seu projecte de pressupostos engegant un compte enrere per negociar.
LA UNITAT DE L'ESQUERRA
La dirigent republicana ha negat que la direcció d'ERC estigui "allunyada" del seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, després de participar en actes com el que se celebrarà el 9 d'abril a Barcelona juntament amb l'eurodiputada i exministra de Podem, Irene Montero, i l'exdirigent dels Comuns Xavi Domènech per parlar del futur de l'esquerra alternativa.
"Nosaltres amb Gabriel Rufián crec que ho compartim tot, compartim el partit, compartim les idees i compartim que tenim davant un repte molt gran, que és com anem, no individualment, com a societat, a poder fer front a un augment de la dreta i l'extrema dreta", ha subratllat Riba, que ha assenyalat que s'ha de trobar la fórmula per dur-ho a terme.
Ha descartat que ERC s'integri en alguna coalició o plataforma d'esquerres en futures eleccions, ja que considera que en presentar-se amb les seves sigles és com poden sumar més forces amb l'esquerra: "Quan diluïm les sigles, jo crec que és quan perdem, no sumem".
Riba ha assegurat que no temen que Rufián se'n pugui anar d'ERC per integrar-se en un altre projecte que pugui sorgir d'actes com el del 9 d'abril amb Montero, ja que "ha dit clar que el seu futur està dins ERC", i també ha confirmat que hi haurà membres dels republicans presents en aquest diàleg amb l'eurodiputada morada.
RELACIÓ AMB JUNTS
Sobre l'actual relació dels republicans amb Junts, Riba ha assegurat que la unió que es va veure en el passat, durant el procés, "està divergint", sobretot per diferències en les propostes de model per a Catalunya.
"Tot i així, a Junts ens uneixen moltíssims objectius, com és en aquest cas la independència, i per tant sempre les portes obertes a parlar", i ha dit que no veu totalment trencades les relacions amb Junts a nivell municipal, malgrat que les dues formacions han pres direccions i evolucions molt diferents, segons ella.
Riba ha defensat que l'obsessió d'ERC és plantar cara als partits d'extrema dreta: "I no farem de palanca com està fent el PP i estem veient que està fent Junts", després de reconèixer que això els allunya políticament de la formació de Carles Puigdemont.
'NO A LA GUERRA'
Preguntada per la posició que ha adoptat el Govern central respecte a la guerra a l'Orient Mitjà, l'eurodiputada republicana ha respost que "el 'No a la guerra' de (Pedro) Sánchez és el 'No a la guerra' de molts partits polítics, de gran diversitat", i ha reclamat una UE més forta.
Considera que "un estat membre no mou tot Europa", en al·lusió a la posició espanyola, i ha instat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a fer un canvi de rumb i a no considerar el president d'Estats Units, Donald Trump, com un aliat, sinó a confrontar-hi.
"No volem una UE que estigui al costat d'un senyor que trenca les normes internacionals, ens trenca l'ordre que havíem conegut fins ara, de creixement, de drets humans, i ens porta a la deriva, a la inestabilitat", i ha afegit que calen més veus com la del Govern espanyol a la UE.
S'ha mostrat partidària de modernitzar els tractats de funcionament de la Unió, però ha avisat que "en un moment d'inestabilitat i de forces reaccionàries també fa molta por" aquesta mena de reformes.
Ha avisat que si ara s'obren els tractats "de la maneta dels partits de l'extrema dreta", es podrien produir reculades, ja que aquestes formacions volen desmuntar la UE i retornar la força als estats.