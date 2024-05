Riba (ERC) planteja aplicar la directiva europea d'igualtat a federacions esportives

BARCELONA, 25 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha proposat aquest dissabte aplicar a les federacions esportives la directiva europea sobre igualtat de gènere en els consells d'administració de les empreses, en la legislatura que sorgeixi dels comicis europeus del pròxim 9 de juny.

"Posarem aquesta legislació en marxa perquè la força de totes les dones al món esportiu es faci vigent", ha declarat en una atenció als mitjans des de Bilbao, on donarà suport al FC Barcelona femení en la final de la Champions contra l'Olympique de Lió.

Ha reivindicat el "paper important" d'ERC en aquesta legislatura en matèria de legislació i ha defensat que els republicans han liderat la primera directiva en violències masclistes, en transparència salarial i d'igualtat en els consells d'administració d'empreses.

Riba ha anat acompanyada de membres de la candidatura Ara Repúbliques, amb els quals repartirà abans del partit ikurriñas i estelades per "donar veu a aquestes nacions".

"Hem vingut per quedar-nos, ja sigui com a esportistes, com a directives, com a cossos tècnics i, per tant, deixeu-nos pas perquè som aquí", ha afegit.