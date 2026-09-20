Riba (ERC) exigeix parar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i dirigir-lo des de Catalunya

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
L'adjunta a la presidència d'ERC i eurodiputada Diana Riba ha exigit aquest diumenge parar el projecte per ampliar l'Aeroport de Barcelona i ha defensat la seva gobernança des de Catalunya.
Ho ha declarat abans de la manifestació contra l'ampliació d'Aeroport, en el passeig de Gràcia de la capital catalana, on ha afirmat que la infraestructura està "al límit" de la seva capacitat.
Sobre la llum verda al tercer Document de Regulació Aeroportuària (DORA III) d'Aena, que fixa una inversió propera als 13.000 milions d'euros a la xarxa aeroportuària espanyola, ha defensat que el Parlament i la ciutadania haurien de decidir les inversions a Catalunya.
Ha considerat "més urgents" altres inversions, com en el sector ferroviari, i ha defensat tenir un model de país per a Catalunya en què la mobilitat segueixi criteris d'eficiència.
També ha proposat diversificar l'economia cap a altres sectors més enllà del turisme, com l'alimentari, per aconseguir més sobirania, per tenir una economia "més diversa i sostenible".