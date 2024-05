Riba (ERC) espera que el reconeixement de Palestina s'estengui a altres estats europeus

Demana aliances internacionals perquè "s'aturi la politització de la justícia" a Espanya

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions del Parlament Europeu, Diana Riba, ha assegurat que espera que el reconeixement de Palestina s'estengui a altres estats membres de la UE, un cop Espanya, Irlanda i Noruega han aprovat aquest dimarts el reconeixement de l'Estat palestí.

"Nosaltres sempre hem cridat a una solució política, i una d'elles és el reconeixement d'aquests dos estats, tant el d'Israel com el de Palestina", ha expressat Riba aquest dimarts en una roda de premsa organitzada a Barcelona per l'Agència Efe de cara a les eleccions europees.

També ha anunciat que, quan comenci la nova legislatura del Parlament Europeu, ERC portarà en els primers plens de la cambra una eventual paralització dels acords que la UE tingui amb Israel: "L'atac que està fent Israel a Gaza és realment injust", ha dit.

Riba ha valorat que en els conflictes internacionals no hi pot haver una "doble vara", i ha afegit que s'han de trencar relacions diplomàtiques si hi ha un genocidi per part d'un estat o si aquest país vulnera drets internacionalment reconeguts, en referència a Israel.

La candidata ha recordat que el bombardeig israelià contra un camp de refugiats a la ciutat de Rafah, a la Franja de Gaza, en què van morir almenys 45 palestins, es va fer en una zona que es qualificava com segura, un atac que, diu, va en contra del dret internacional.

LLEI D'AMNISTIA

Sobre una possible retorn dels jutjats pel procés després que dijous previsiblement el Congrés aprovi la llei d'amnistia, Riba ha assegurat que estaria "encantadíssima" si el candidat de Junts a les europees, Toni Comín, aconsegueix fer campanya a Catalunya abans del 9 de juny.

No obstant això, ha puntualitzat que en alguns casos el procés per aplicar l'amnistia serà complicat, i ha previst una etapa per afrontar judicialment cada cas en el qual, diu, s'hauran de teixir aliances diplomàtiques fora d'Espanya "perquè s'aturi la politització de la justícia".