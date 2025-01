Riba equipara Junts i Vox en tacticisme: "Juguen a donar missatges contradictoris"

Afirma que ERC té "confiança, la justa" en el govern de Sánchez i exigeix complir els acords

BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament Europeu i adjunta a la presidència del partit, Diana Riba, ha assegurat que hi ha partits que "juguen diàriament a donar missatges contradictoris", i preguntada per si es referia a Junts, ha respost que a Junts, a Vox i a extremes dretes, després d'afegir que equipara aquestes formacions quant a tacticisme polític, textualment.

En una entrevista aquest divendres a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, Riba ha celebrat que el PP i Junts votin a favor del decret per revaloritzar les pensions i mantenir les rebaixes al transport públic: "No tenia cap sentit el primer vot negatiu per acabar en positiu".

L'eurodiputada ha sostingut que ERC té "confiança, la justa" en el govern de Pedro Sánchez, i ha afegit que els socialistes han de complir molts acords assolits amb la seva formació política.

"NOVA ETAPA POLÍTICA"

Preguntada per si la independència de Catalunya ara ha passat a un segon pla, Riba ha respost que ara hi ha una "nova etapa política" després de la pèrdua de la majoria independentista al Parlament, però ha dit que això no vol dir que ERC no tingui punts d'acord i d'unió amb Junts.

L'eurodiputada ha assegurat que no coneixia el cas d'un exassistent de Junts que ha denunciat l'exconseller de la Generalitat i eurodiputat electe, Toni Comín, per assetjament psicològic i sexual davant el Comitè Consultiu del PE.

Riba ha celebrat que hi hagi canals de denúncia per a les víctimes com el de l'Eurocambra, i ha desitjat "que funcionin".