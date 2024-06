Riba (ERC) demana a Sánchez lluitar contra el 'lawfare': "El PSOE no és el que diu, és el que vota"

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que lluiti contra el 'lawfare' en comptes de publicar cartes i, textualment, muntar espectacles: "El PSOE no és el que diu, és el que vota".

Ho ha dit en una carta publicada a 'X' i recollida per Europa Press, escrita en castellà i dirigida a la ciutadania i a Sánchez, en la qual afirma que se suma a la "passió epistolar que ha eclosionat es darreres setmanes a la Moncloa", en referència a les cartes publicades pel líder de l'Executiu.

En concret, Riba ha respost a la nova missiva de Sánchez publicada aquest dimarts en la qual el mandatari socialista tatxa de "groller muntatge" les acusacions contra la seva dona formulades per associacions ultradretanes, en les seves paraules, i on reitera la seva decisió de continuar al capdavant del Govern espanyol.

En aquest sentit, l'eurodiputada republicana afirma que tant ella com molts altres catalans entenen el que és "passar pel corró d'una justícia que, sens dubte, es va quedar en l'era predemocràtica", i s'ha referit a quan la seva parella, l'exconseller Raül Romeva, va estar a la presó 33 dies sota el govern del PP i 1.118 sota un del PSOE, textualment.

D'aquesta manera, ha desitjat a Sánchez que no pateixi res del que ha passat en la seva família i l'ha instat a "superar el debat sobre la persecució i començar a lluitar contra els perseguidors", on ha fet referència a la proposició no de llei (PNL) presentada per ERC per reconèixer el 'lawfare', que va ser rebutjada pel PSOE, PP i Vox en el Congrés la setmana passada.

En aquest sentit, ha dubtat de si les cartes de Sánchez, els seus dies de reflexió i "les seves frases rimbombants contra l'extrema dreta no eren més que un simple i mer espectacle", i ha instat a la ciutadania a donar suport a Ara Repúbliques en els comicis d'aquest diumenge ja que, al seu judici, són els únics que no només escriuen cartes i fan discursos, sinó que també voten i actuen en conseqüència.