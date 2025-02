Riba (ERC) demana a Sánchez fer "tants esforços" amb el català a la UE com amb Teresa Ribera

També li reclama que Espanya freni "immediatament" l'acord Mercosur al Consell

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que faci "tants esforços" en l'oficialitat del català a les institucions europees com els va fer per aconseguir tenir la seva aleshores vice-presidenta tercera Teresa Ribera com a comissària de Competència de la Comissió Europea (CE).

"Quan tens voluntat política, hi poses tota la força, aconsegueixes el que vols. I nosaltres volem veure aquest Sánchez defensant el català", ha subratllat Riba en una entrevista amb Europa Press, i ha reclamat que el president del Govern central faci servir totes les seves cartes per aconseguir-ho.

Ha sostingut que no hi hauria haver cap debat sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec, ja que són llengües cooficials a Espanya, i ha afegit que hi ha un debat "perquè hi ha unes forces polítiques que sense cap mena de sentit s'hi estan posant en contra", després de la qual cosa ha assenyalat directament el PP.

L'eurodiputada republicana ha afirmat que el començament de la legislatura europea és un bon moment per arribar a acords: "Ja se'ns està acabant el començament de la legislatura, per tant, d'aquí a l'estiu hauriem de tenir una resposta clara, sinó serà molt difícil", una data que coincideix amb el final de la presidència rotatòria de Polònia del Consell de la UE.

MERCOSUR

Riba també li ha reclamat a Pedro Sánchez que Espanya freni "immediatament" l'acord de Mercosur com a estat membre al Consell Europeu, ja que considera que posa en perill la sobirania alimentària europea.

Ha assegurat que des que es va fer públic el contingut del pacte s'ha allunyat la possibilitat que prosperi, ja que haurà de ser ratificat pel Consell Europeu, el Parlament Europeu (PE) i els parlaments nacionals dels estats membres, i ha afegit que hi ha una majoria per tombar-ho a l'Eurocambra, com es va mostrar al ple de la setmana passada.

Riba ha reclamat que l'acord no arribi al PE sinó que es freni al Consell Europeu, i ha detallat que per primera vegada aquest pacte inclou un mecanisme de compensació per als agricultors que es vegin afectats: "Vol dir que posarem una borsa de diners perquè, com sabem que aquest acord és dolent per a la nostra ramaderia, pesca i agricultors, fem un fons econòmic per compensar-vos i donar-vos els diners que perdreu".

EL PAPER DE LA UE A UCRAÏNA

Sobre el conflicte a Ucraïna, Riba ha defensat que Europa tingui un paper en la taula de negociació, després de les converses iniciades entre Rússia i els Estats Units, i també ha defensat que la UE sigui més eficient en la seva despesa militar: "Europa gasta el 50% del que gasta els Estats Units en seguretat i defensa. És moltíssim. Però alhora només té un 10% d'eficiència respecte als Estats Units".

També ha assegurat que Europa gasta quatre vegades més en seguretat i defensa que Rússia, segons les seves dades, i ha insistit a parlar més d'eficiència que d'augment de la despesa militar.

S'ha mostrat partidària de respondre amb aranzels als Estats Units si Trump decideix imposar-los a la UE, i ha defensat que la relacions amb aquesta potència haurien de ser molt bones, i ha sostingut que Trump "ha començat tan fort disparant a tots els seus socis" que caldrà veure què hi ha de cert en aquesta pressió que està fent, textualment.

CONGRÉS D'ERC

L'eurodiputada republicana veu com una gran oportunitat per "tornar a muscular el partit" el plenari del 30è Congrés d'ERC, que se celebrarà el 15 i 16 de març a Martorell (Barcelona), i ha sostingut que l'afronta d'una manera molt tranquil·la i positiva, ja que d'allà sortirà un full de ruta acordat entre tota la militància.

Preguntada sobre les esmenes plantejades pels col·lectius de Nova Esquerra Nacional i Foc Nou, que proposen que qui ostenti la presidència i la secretaria general del partit no pugui optar a càrrecs públics, Riba ha respost que li agrada "estar en un partit gran que necessita molts lideratges", i ha afegit que ningú s'ha de sentir amenaçat per un altre ni al revés.

"No crec que ens hàgim de posar marges, ni nosaltres hem de fer la feina de portaveus dels tribunals", ha afirmat després de recordar que el líder del partit, Oriol Junqueras, està inhabilitat, per la qual cosa no podria optar a ser candidat ara com ara en futures cites electorals.