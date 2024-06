Riba (ERC) demana revisar les lleis europees i instaurar "clàusules mirall" en l'agricultura

Insta el PSOE a marcar-se com a "prioritat" l'oficialitat del català a la UE

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha demanat revisar les lleis europees per les quals protesten els pagesos, i creu que cal instaurar "clàusules mirall" als productes que arriben des de fora de la Unió Europea.

En una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press, ha sostingut que aquestes mesures vetllen perquè "als tercers països també hi hagi drets laborals, drets humans, drets mediambientals", la qual cosa provoca que els productes arribin amb un preu molt baix.

D'aquesta manera, ha defensat que durant els primers mesos després de configurar el Parlament Europeu es revisin "urgentment" els acords de lliure comerç i es marqui un preu de sortida de mercat per evitar vendre per sota del preu de cost, textualment.

CATALÀ A LA UE

En preguntar-li per l'oficialitat del català a la UE, ha instat el PSOE a marcar-se-la com una "prioritat" a l'Eurocambra i emprendre una ofensiva diplomàtica per aconseguir-la.

"S'ha de reactivar perquè no s'ha acabat el procés. El tema és que no només enviant una carta i fent una demanda aconseguirem que el català sigui idioma oficial UE", ha apuntat Riba.