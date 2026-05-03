Riba (ERC) demana regular als 'finfluencers' i adverteix de l'augment d'estafes a xarxes

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, ha demanat regular als 'finfluencers' ('influencers' de l'àmbit financer) i ha advertit de l'augment d'estafes en l'entorn digital.
En una entrevista a 'El Punt Avui' aquest diumenge recollida per Europa Press, Riba ha assenyalat que ha d'abordar-se des d'una perspectiva d'oportunitat: "Volem veure'ls com una oportunitat, no només per als joves, sinó que tota la societat es nodreixi dels 'finfluencers', que hi hagi aquests actors que estiguin educant a la població, però de manera honesta".
Però també ha explicat que l'accés al món financer es produeix cada vegada més a través d'internet i xarxes socials, la qual cosa ha generat "un nou marc d'economia financera" amb riscos com la desinformació o els fraus.
Riba també ha posat el focus en la responsabilitat de les grans plataformes i ha defensat que no pot recaure únicament en l'usuari: "Hi ha una responsabilitat molt major que és la de la corporació, digues-li xarxa social, la nova IA o les aplicacions".
L'eurodiputada ha reclamat major transparència sobre qui està darrere dels 'finfluencers': "Al ciutadà li hem de donar eines per saber qui li està comunicant".