Riba (ERC) demana al PSOE i Sumar prioritzar l'oficialitat del català en les negociacions europees

Celebra que Espanya s'afegeixi a la demanda de Sud-àfrica contra Israel



BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha demanat aquest dijous al PSOE i Sumar que prioritzin l'oficialitat del català en les institucions europees en el marc de les negociacions que s'obriran a partir de diumenge.

"Els emplacem a que sigui la primera, no només a que enviïn una carta o posin a l'agenda parlar del català com a idioma oficial, sinó que ho posin en les seves negociacions ara que s'asseuran a negociar quins comissaris i quines comissions volen", ha subratllat en una roda de premsa organitzada per l'ACN.

FINESTRA D'OPORTUNITAT

Segons Riba, ara s'obre una finestra d'oportunitat, per la qual cosa si el Govern central aprofita aquestes negociacions per situar la qüestió del català com una prioritat "es podrà aconseguir molt ràpid".

"És el moment de convèncer els altres estats membres que el català, el basc i el gallec, idiomes oficials en territori europeu, ho siguin dins de tota la UE", ha afirmat la cap de llista republicana, que considera que és una qüestió de voluntat política.

"GENOCIDI" A PALESTINA

També ha celebrat la decisió d'Espanya d'afegir-se a la demanda presentada per Sud-àfrica davant el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) contra Israel per presumpta violació de la Convenció Contra el Genocidi arran de la seva ofensiva militar a Gaza després de l'atac terrorista de Hamas el passat 7 d'octubre.

"Ho celebrem però arriba tard. Hi ha milers de morts a Palestina, tenim xifres d'aquest genocidi. Avui ens hem despertat amb un nou atac en una escola a Palestina. Dia rere l'altre hem vist que aquesta guerra estava fora de tots els marges del dret internacional", ha lamentat.

TRENCAR RELACIONS AMB ISRAEL

A més de confiar que més països s'adhereixin a la demanda de Sud-àfrica, ha dit que, a poques setmanes que se celebri el primer ple del Parlament Europeu, "caldria parlar de com les institucions europees trenquen relacions amb Israel fins que s'aturi aquest genocidi".

En relació amb l'Oficina Exterior de Catalunya a Tel-Aviv, ha assegurat que està sota mínims i que és un punt al qual poden acudir els catalans que necessitin alguna ajuda en concret: "Les relacions no s'han trencat, però estan aturades".

CARTES DE SÁNCHEZ I EL TC

Després de qüestionar que el president del Govern central, Pedro Sánchez, faci servir cartes a la ciutadania i no altres eines per expressar-se, ha afegit que sí que li hagués agradat rebre'n una "sobre el lawfare".

"No només afecta la seva dona, ens afecta a tots", ha assenyalat Riba, després de criticar la sentència del Tribunal Constitucional (TC) d'anul·lar el vot telemàtic al Parlament del diputat i exconseller resident a l'estranger Lluís Puig.

És més, creu que el fet que la resolució del Constitucional hagi sortit poc abans de les eleccions europees i que es constitueixi el nou Parlament "almenys és sospitós".

"Aquesta sentència també s'hauria de mirar en clau de com la cúpula judicial està fent política més a la dreta de Vox", ha afegit la cap de llista d'ERC als comicis, que ha demanat que la Mesa estudiï com fer efectiu el vot de Puig i de la resta de possibles afectats.

En la seva opinió, el Parlament no pot tenir vots que no siguin efectius: "És importantíssim que la Mesa asseguri que estan representats els diputats Ruben Wagensberg, Lluís Puig i Carles Puigdemont", ha resolt.