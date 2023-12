Riba (ERC) demana a Metsola actuar per possible malversació davant la missió del PE per la immersió

Assegura per carta que la visita estava "esbiaixada" i que Montserrat (PP) no ha respectat la confidencialitat

L'eurodiputada d'ERC al Parlament Europeu (PE), Diana Riba, ha exigit per carta a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, investigar si s'ha incorregut en un possible cas de malversació de fons per la visita de la delegació d'eurodiputats de la Comissió de Peticions del PE a Catalunya per analitzar el model d'immersió a les escoles.

Riba ha participat en aquesta missió i ha expressat en aquesta carta --a la qual ha tingut accés Europa Press-- la seva "preocupació i insatisfacció profundes" sobre com s'ha dut a terme aquesta visita.

L'eurodiputada republicana ha qualificat de descoratjador veure que un comitè destinat a servir l'interès públic "es faci servi indegudament per a determinades agendes polítiques nacionals".

Ha assegurat que l'agenda de la missió ha estat "extremadament esbiaixada", i ha criticat que les declaracions que va fer la presidenta de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, Dolors Montserrat (PP), no s'ajustaven al caràcter confidencial del procediment.

FORA DE LA COMPETÈNCIA DE LA UE

Riba també ha recordat a Metsola que les peticions relatives al català a les escoles "queden fora de l'àmbit de competència de la UE", per la qual cosa la missió no té res a veure amb el dret de la Unió, segons ella.

És per això que ha instat a "prendre accions immediates i contundents per avaluar la possible malversació de fons públics" en defensa de la transparència, la responsabilitat i la confidencialitat.