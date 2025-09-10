Riba demana a Junts que "no bloquegi un acte tan democràtic" com revisar la jornada

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha demanat a Junts que "no bloquegi un acte tan democràtic com és revisar la jornada laboral" el dia en què el Congrés votarà les esmenes a la totalitat que el PP, Vox i Junts han presentat per retornar al Govern central el projecte de la reducció de jornada fins a les 37,5 hores, formacions que sumen una majoria absoluta més que suficient per tombar la norma.
Ho ha declarat als mitjans aquest dimecres després d'una concentració de mig miler de sindicalistes de CCOO i la UGT davant la seu de la patronal Foment del Treball a Barcelona.
"Avui és el pas per començar a negociar, avui és el pas per parlar-ne", ha dit Riba, que ha recordat que fa 40 anys que no es revisa l'horari dels treballadors.
A parer seu, la societat catalana i la productivitat de les empreses han canviat molt en aquests darrers 40 anys amb l'arribada de les noves tecnologies, per la qual cosa "és el moment de també fer una bolcatge i que en surtin beneficiats els treballadors".
Riba, que també ha defensat el salari mínim català, ha assegurat que la reducció de jornada és un "clam popular" que els dirigents no poden ignorar, ja que 9 de cada 10 catalans donen suport a la norma, inclosos els votants de Junts.