Riba (ERC) defensa una Europa "molt més diversa" culturalment i en la presa de decisions

Creu que les polítiques d'immigració i defensa centraran la nova legislatura de l'Eurocambra

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada d'ERC i membre del Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea, Diana Riba, ha defensat "una Europa que sigui molt més diversa, no només culturalment i lingüísticament, sinó també diversa en les decisions i en la gestió".

Rebutja que tota decisió de l'Eurocambra passi per la centralitat dels Estats: "No és només una qüestió de les regions sense Estat. Hem de construir una UE on les decisions i la gestió no només passin per la capital de l'Estat membre, sinó que hi hagi un repartiment de responsabilitats arreu del territori", ha dit en una entrevista d'Europa Press, emmarcada en un projecte de col·laboració amb el Parlament Europeu amb l'objectiu de divulgar la tasca de la institució.

Riba (Barcelona, 1975) és pedagoga, per la qual cosa també cita les polítiques culturals i lingüístiques europees com una de les seves principals vocacions i, recentment, ha estat triada vicepresidenta tercera en el comitè de Cultura i Educació del Parlament Europeu.

La que va ser cap de llista d'ERC i de la coalició 'Ara Repúbliques' preveu que la nova legislatura europea serà "molt complicada, perquè les majories poden canviar. Es veu en la configuració dels comitès, com poden canviar les majories en funció dels interessos".

INICI TENS

"L'inici d'una legislatura sol ser molt tens, negociem milers de coses que tenen implicació en el nostre dia a dia en els cinc anys següents. S'estiraran els extrems per portar-los al mig i tenir majories", afirma.

Creu que "el PP jugarà a dues bandes", la qual cosa, unit a una extrema dreta molt dividida, afirma, complicarà l'activitat de la institució, però assegura que afronta la legislatura amb moltes ganes perquè creu que es poden fer moltes coses.

Entre els qüestions heretades de l'anterior període de sessions, destaca l'aplicació del Pacte de Migració i Asil, "un pilar que cal enfortir", i que creu que marcarà l'activitat del Parlament Europeu, tot i que assegura que el seu grup està totalment en contra d'una estratègia actual que no canviarà, lamenta.

PACTE VERD I PAC

També cita el Pacte Verd Europeu i la Política Agrària Comuna (PAC) com a assumptes que es tornaran a abordar: "Hem de decidir com tirem endavant la PAC, una tasca molt elaborada i molt consolidada, però que no és estàtica, com hem vist".

La intel·ligència artificial, el model conjunt de defensa i la seguretat també protagonitzaran el debat europeu, segons l'eurodiputada, que emmarca aquests assumptes en les iniciatives que s'han de decidir en l'Eurocambra juntament amb la immigració, la unitat monetària, la itinerància i el carregador únic per a mòbils i tauletes: "Seria un desastre si aquests temes s'abordessin de manera individual a cada Estat".

PEDAGOGIA

Riba creu que és necessari fer pedagogia sobre l'activitat dels eurodiputats: "Els polítics ensenyen la posició final de cada grup, però no el treball fins a arribar al ple. Els debats reals estan en el nostre dia a dia. És una de les coses que hem de discutir, com fem el ple més atractiu per als ciutadans".

Entén aquesta dificultat d'explicar la feina de l'Eurocambra en el moment en què s'aplica al ciutadà, ja que "molt sovint una llei europea es ven com una gran idea d'un Estat membre, com ha passat amb la llei d'igualtat de les dones, que es ven com una idea d'Espanya i era una obligació europea".

"És un parany que nosaltres mateixos ens fem", lamenta Riba, que precisament destaca la defensa de la igualtat de gènere com un dels motius que la va portar a fer el salt a la política europea el 2019, però sobretot, assegura, l'empresonament del seu marit, l'exconseller de la Generalitat Raül Romeva, per l'organització de l'1-O.