Riba (ERC) crida a generar certeses en un moment global en què "regnen les incerteses"

Alberto Paredes - Europa Press
Demana "agermanar-se encara més amb les nacions de l'Estat i les de fora"
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'adjunta a la presidència i eurodiputada d'ERC, Diana Riba, ha cridat a generar certeses en un moment global que qualifica de canvi d'època en el qual "regnen les incerteses".
Així ho ha dit durant el seu discurs aquest dissabte en el Consell Nacional de la formació, on ha expressat que el món està vivint un canvi d'era, "potser dels més pronunciats i ràpids que ha viscut la humanitat", amb un món digital, ràpid i interconnectat marcat per la multipolaritat i cada vegada més descentralitzat.
"És precisament en aquest impàs, en aquest moment en què un món desapareix i l'altre no acaba de prendre forma, quan apareixen els monstres", ha alertat, i ha afegit que davant d'aquesta por i incertesa que es genera apareixen els que saben convertir-ho en una arma política.
Així, ha dit que en aquest moment històric no és casualitat que Donald Trump sigui president dels Estats Units, que germini la llavor de l'odi i la intolerància també a Catalunya i que es vegi "retransmès un genocidi en directe en Palestina".
"Nosaltres no ens hem d'arronsar. No hem de deixar de treballar i avançar. Fins i tot quan el vent bufa fort en contra d'aquesta idea", ha defensat.
"BROTS VERDS"
Malgrat aquest període que ha qualificat de sequera democràtica, Riba ha assegurat que també hi ha "brots verds", i ha citat la declaració conjunta signada aquesta setmana pels partits governants d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord en defensa de l'autodeterminació.
Ha destacat que el més important d'aquest acord és que aborden "aspectes estructurals dels seus models de país", com la construcció d'economies més pròsperes, el reforç de l'estat del benestar i el desenvolupament dels seus propis recursos energètics.
Ha assenyalat que aquest és un camí que s'obre per rellançar el soberanisme progressista i ha defensat recollir el guant i "agermanar-se encara més amb les nacions de l'Estat i les de fora" per posar l'emancipació nacional i la justícia social en el centre del debat.
D'altra banda, ha subratllat com "un altre brot positiu" l'acostament de Canadà a la Unió Europea com a possible membre associat.