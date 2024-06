Riba (ERC) crida a "buscar fórmules" per assegurar el vot telemàtic de Puig, Puigdemont i Wagensberg

Defensa una llei europea que reguli el dret a l'autodeterminació per "deixar d'estar subjectes als estats"



BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha instat aquest dimecres a "buscar fórmules" per garantir que els diputats electes de Junts+ Carles Puigdemont i Lluís Puig i d'ERC Ruben Wagensberg puguin exercir el seu vot de manera telemàtica al Parlament.

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press després que el Tribunal Constitucional (TC) ha acordat anul·lar el vot telemàtic de Puig en estimar un recurs d'empara que va presentar el PSC-Units en l'anterior legislatura contra els acords de la Mesa de la cambra que ho van permetre.

"S'hauran de buscar fórmules, perquè és imprescindible que aquesta Mesa del Parlament garanteixi que els 3 vots dels diputats elegits democràticament es puguin representar a si mateixos amb el seu vot" a la cambra, ha expressat la candidata republicana.

"MOMENT REPRESSIU"

Per Riba, la resolució del TC demostra que la justícia "interfereix en la normalitat democràtica" de les eleccions i en els drets polítics dels diputats electes.

"Estem en un moment repressiu, no s'ha acabat. Veiem com els nostres drets polítics no estan garantits a l'Estat espanyol i, concretament, molt vulnerats a Catalunya", ha afegit.

ESPAI DE DRETS I LLIBERTATS

Preguntada per la proposta d'Ara Repúbliques de proposar una normativa europea que reguli el dret d'autodeterminació a la Unió Europea, ha dit que l'objectiu és presentar-la al Parlament Europeu i a la Comissió en la pròxima legislatura.

Riba és conscient que es tractarà d'un procés "llarg", tot i que creu que la proposta, que s'ha treballat en els últims anys amb eurodiputats d'Espanya, Lituània i de Còrsega, té textualment tota la lògica si es vol avançar cap a una Europa de drets i llibertats.

MOMENT DE "GRANS ALIANCES"

Ha sostingut que ja la tenen redactada, i que l'objectiu últim és tenir una llei comuna pel dret al referèndum d'autodeterminació a tot Europa: "Deixaríem d'estar subjectes als estats", ha apuntat.

En relació amb l'oficialitat del català, el gallec i el basc en les institucions europees, Riba creu que la nova legislatura serà un moment clau per teixir "grans aliances" i ha dit que el PSOE i Sumar també tindran l'oportunitat de fer servir tota la seva diplomàcia en les taules de negociació.

PRESSIONAR ISRAEL

En preguntar-li per l'ofensiva d'Israel contra Gaza, Riba s'ha mostrat partidària que la diplomàcia europea ajudi a trobar una solució final al conflicte que, segons ella, passaria pel "reconeixement dels dos estats".

"La UE ha de ser molt més dura amb la ruptura de les relacions amb Israel davant aquest genocidi i també pressionar perquè hi hagi una taula de negociació", i també ha expressat preocupació per la deriva militarista de la política exterior europea.

REVISIÓ D'ACORDS

Sobre les reclamacions del camp a la UE, Riba ha sostingut que la legislatura ha de començar amb una revisió d'urgència de tots els acords de lliure comerç, posant clàusules mirall i impulsat un observatori de preus perquè "cada aliment tingui un preu que no estigui per sota del preu de producció dins el territori europeu o a cada estat membre.

Finalment, ha posat l'accent en la necessitat de posar fi a la confrontació entre canvi climàtic i l'agricultura i ramaderia: "Les polítiques verdes no van contra el camp, com ens ven l'extrema dreta i com altres que no són tant d'extrema dreta, però que ja estan comprant el relat", ha criticat.