Riba es congratula que s'aprovi l'amnistia i insisteix: El següent pas és el referèndum

MADRID, 29 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha reivindicat la tasca de la seva formació perquè el Congrés aprovi dijous de manera definitiva la llei d'amnistia, tot i que ha insistit a reclamar un referèndum pactat amb el Govern central com el següent pas: "Demà no s'acaba res, s'acaba la repressió però continua el conflicte polític".

Així s'ha expressat en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum a Madrid la cap de llista de la coalició Ara Repúbliques, que engloba les candidatures d'ERC, EH Bildu, el BNG i Ara Més a les eleccions europees del pròxim 9 de juny.

En aquest context, Riba s'ha pronunciat sobre la previsible aprovació definitiva de l'amnistia que es produirà dijous al Congrés, en apostar per felicitar-se des d'ERC perquè, segons ha dit, "són molts els afectats". "Demà pot començar la culminació de la repressió", ha recalcat.

En aquest sentit, ha presumit d'"haver portat el PSOE a entendre que calia una solució i Junts a entendre que l'única via possible és la negociació", després de reivindicar la seva tasca al Parlament Europeu per finalment acabar aconseguint aquesta llei.

PROCÉS PERSONAL

Així, la candidata d'ERC ha celebrat que amb l'aprovació de l'amnistia "culmina d'alguna manera el seu procés personal" que va iniciar a Europa arran de l'empresonament de la seva parella, l'exconseller Raül Romeva, que va ser a la presó condemnat pel Tribunal Suprem per l'1-O.

"Demà no s'acaba res, s'acaba la repressió, però continua el conflicte polític i continuarem posant sobre la taula una solució democràtica i pacífica com és el dret a l'autodeterminació que nosaltres proposem en el referèndum i això també ho proposem al Parlament Europeu", ha dit.

Riba també s'ha pronunciat sobre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "Cadascun dels exiliats s'ha presentat davant la justícia, per la qual cosa ningú, ningú, ningú n'ha sortit airós, absolutament ningú. Estan davant els tribunals, sigui a Bèlgica, a Alemanya en el seu moment o a Ginebra. Ningú ha estat de vacances, sinó que tothom ha patit en la seva presó particular, sigui a l'exili o la presó".