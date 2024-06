Riba (ERC) alerta que els partits assumeixin "la cultura de la por de l'extrema dreta"

Proposa a Sánchez utilitzar la constitució de la CE per recaptar suports pel català a la UE



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha alertat que els partits polítics estiguin assumint "la cultura de la por de l'extrema dreta" en àmbits com la immigració.

Ho ha dit en preguntar-li en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest divendres pel Pacte de Migració i Asil, aprovat al Parlamento Europeu a l'abril amb l'objectiu de procurar un major control de les fronteres exteriors de la UE, i el qual va comptar amb el beneplàcit de PP, PSOE i Junts.

Ha criticat que amb aquest pacte es regularitzin les devolucions en calent i es posin preu a les persones que els països no volen acollir: "Els estats membres que no vulguin acollir a una persona podran pagar 20.000 euros", ha indicat Riba, que ha avisat que el vot d'aquests partits és la gran victòria de l'extrema dreta.

CATALÀ A LA UE

Respecte a l'oficialitat del català a la UE, l'eurodiputada ha instat a PSOE i Sumar a començar a avançar en aquest tema: "És el moment que l'Estat espanyol, amb Sumar i el PSOE, es posin a negociar i es posin al capdavant de les seves propostes".

En aquest sentit, ha proposat al president del Govern central, Pedro Sánchez, a aprofitar la constitució de la Comissió Europea per aconseguir suports per a l'oficialitat del català, gallec i basc: "Aquí hi ha negociacions a tort i a dret per ocupar càrrecs, per ocupar espais i per tenir poder. Per tant, que el senyor Sánchez ho utilitzi".