Riba aposta per recosir ERC després del congrés "pel bé de tots, del partit" i de Catalunya

Afirma que al principi no era partidària d'investir Illa però ara defensa l'acord

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada d'ERC i membre de la candidatura Militància Decidim per liderar el partit, Diana Riba, ha apostat per recosir la formació després del procés congressual que es durà a terme al novembre "pel bé de tots, pel bé del partit i del país".

En una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, també ha destacat la necessitat de l'informe que està elaborant el comitè de garanties del partit republicà sobre la presumpta estructura B: "Cada dia que passa no tenim resolta aquesta situació i, per tant, no crec que hi hagi ningú en el partit que ho vulgui ajornar".

De fet, ha afirmat que la comissió està dins els terminis que contemplen els estatuts d'ERC i que, per aquesta raó, "ni la permanent, ni la direcció del partit, ni l'executiva pot apretar perquè ho facin més ràpid".

ACORD PSC-ERC

En preguntar-li per l'acord entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa a la presidència de la Generalitat, Riba ha reconegut que al principi no n'era partidària, si bé encara no era militant i no va poder votar l'acord.

Així mateix, passats uns mesos ha defensat el pacte perquè els republicans puguin incidir en les polítiques que es duen a terme des de la Generalitat sense entrar al Govern: "L'acord que va prendre el partit era el millor, que era arribar a un molt bon acord perquè no hi havia una altra alternativa de govern en aquell moment i si no tornàvem a eleccions".

PUIGDEMONT

Sobre la decisió de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de no ocupar el lloc de líder de l'oposició, que la seva formació (Junts) deixarà vacant de moment, l'eurodiputada ha afirmat que la respecta i ha expressat "solidaritat" amb el líder postconvergent.

"Seguim en plena repressió perquè els nostres actius polítics no poden estar en normalitat", ha sostingut Riba, que opina que tant les inhabilitacions a polítics com la situació de Puigdemont demostra que Catalunya no està en una etapa nova com, a parer seu, volen fer veure els socialistes, textualment.