Reynés (Naturgy) veu en els contractes a llarg termini la "solució" per estabilitzar el preu del gas

Demana que hi hagi un marc jurídic que en garanteixi el compliment
BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que la solució per estabilitzar el preu del gas són "els contractes a molt llarg termini", una mesura que a parer seu requereix un marc jurídic que permeti el bon compliment d'aquests acords.
Ho ha dit aquest dilluns durant la seva intervenció en el fòrum World in Progress de Barcelona, en què ha explicat que els Estats Units, Rússia, la Xina, Qatar i l'Iran "tenen aproximadament el 53% de les reserves de gas".
Considera que l'única manera per prevenir la volatilitat dels preus és amb contractes que "comprometen el preu a llarg termini a canvi d'una estabilitat del preu de compra", tot i que per això ha demanat, textualment, seguretat jurídica perquè el contracte es pugui complir.
ALMARAZ
Sobre l'energia nuclear, ha dit que té dos avantatges i un inconvenient: "D'una banda, té cost de generació estable i no emet CO2, però els seus residus duren bastant més".
En aquest sentit, s'ha referit al calendari de tancament de la central nuclear d'Almaraz, acordat el 2019.
"Hem de tornar a fer els números perquè afortunadament sabem fer-los i les coses que han passat pel mig ens poden fer canviar d'opinió", ha subratllat.
SEGURETAT ENERGÈTICA
Preguntat sobre la seguretat energètica a Espanya, en el context de l'apagada del passat 28 d'abril, ha afirmat que "mai un esdeveniment excepcional ha de treure de context la realitat dels sistemes actuals al món i a Espanya".
"Ens oblidem moltes vegades d'aquest aspecte i quan hi ha un esdeveniment excepcional aleshores el posem damunt la taula com si s'hagués convertit en un acte ordinari", ha afirmat.
Reynés ha posat l'accent en que s'haurien d'abordar en un context d'irrupció de les noves tecnologies que "les xarxes de transport i distribució s'adaptin a aquesta nova realitat".