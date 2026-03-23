Reynés (Naturgy) diu que "en cap cas" els preus de l'energia pugen com per la guerra d'Ucraïna

Afronta amb il·lusió la nova etapa després de la Junta que previsiblement el renovarà al càrrec: "Queda molt per fer"
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha afirmat que com a conseqüència de la guerra a Orient Mitjà hi ha un xoc d'oferta en la demanda energètica i una pujada de preus, però que "en cap cas ha passat el que va passar en la guerra d'Ucraïna".
En el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat aquest dilluns per Expansión en el Recinte de Sant Pau de Barcelona, ha dit que el xoc de preus ha anat canviant al llarg dels dies, mentre que el 2022, des del moment de la invasió de Rússia a Ucraïna, el preu de l'energia "va començar a pujar i no va deixar de pujar".
Segons ell, això s'explica pel fet que, respecte al conflicte a l'Orient Mitjà, els mercats han augurat en certs moments un conflicte perllongat, i en uns altres un conflicte curt, a diferència d'Ucraïna.
"Encara hi ha qui compta amb un conflicte més llarg o un conflicte més curt, i això impacta, òbviament, en els preus", i ha indicat que s'ha tornat a instal·lar la volatilitat.
SUMBINISTRAMENT
Per a Reynés, el que més ha preocupat als mercats des de l'inici del conflicte ha estat el subministrament, la qual cosa ha dut als estats i a organitzacions supraestatals a prendre decisions per "intentar esmorteir problemes que pugui haver-hi en els fluxos normals de subministrament".
Aquests possibles efectes en el subministrament, ha augurat, dependran del nivell d'emmagatzematge de cada actor, i ha posat com a exemple que "Xina supera en dues vegades el nombre de dies d'emmagatzematge que té Europa".
Quant a la seguretat de subministrament, ha transmès un "missatge rotund de tranquil·litat" perquè les fonts de subministrament de Naturgy s'han estès i ampliat més enllà d'Orient Mitjà i perquè Espanya no només es proveeix de gas natural liquat.
JUNTA DE RENOVACIÓ
Preguntat per la Junta General d'Accionistes d'aquest dimarts, en què previsiblement es votarà renovar a Reynés al capdavant de l'empresa fins el 2030, ha valorat el seu paper des de 2018 marcat pels canvis externs i en el món de l'energia en general, i per canvis interns que han tingut a veure "amb el canvi d'estructures accionarials".
Ha agraït la confiança dipositada en ell pels anteriors accionistes i pels actuals, i ha dit que afronta amb il·lusió la nova etapa: "Encara queda molt per fer", i ha afegit que el seu paper és que la companyia perduri.
"Una de les responsabilitats que té qualsevol persona que segui al meu lloc és pensar a llarg termini i pensar com perdurarà la companyia, tenint en compte que la companyia no perdurarà igual. Per què? Perquè els canvis de l'entorn, els canvis de la tecnologia, les exigències dels clients aniran canviant", ha expressat.
INVERTIR A CATALUNYA
Finalment, s'ha referit a les inversions a Catalunya, i ha advertit que és una comunitat autònoma amb potència industrial, però que per créixer necessita energia, i que "un dels colls d'ampolla que ha tingut i pot seguir tenint" és la seva poca autonomia energètica per la seva altíssima dependència de l'energia nuclear i pel seu deficient i tardà desenvolupament de les renovables.
Ha apuntat als permisos administratius i a la regulació com els principals motius, i malgrat ha rebutjat que hi hagi "barra lliure", ha dit que ha notat un canvi de tendència en els últims anys que li agradaria que fos encara més ràpid.