Reynés (Naturgy) demana "màxima visibilitat regulatòria" per a la transició energètica

Reclama una "rendibilitat raonable" per mantenir les inversions

BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El president executiu de Naturgy i president del Club Español de la Energía, Francisco Reynés, ha demanat "màxima visibilitat regulatòria" per poder atreure capital per fer les inversions necessàries per a la transició energètica.

Ho ha dit aquest dilluns durant la seva intervenció en el XIII Simposi de Funseam, que s'ha celebrat a la seu de Foment del Treball, i en la qual ha afegit que també cal crear un entorn que garanteixi una "rendibilitat raonable" per mantenir les inversions realitzades.

Reynés ha recordat que Espanya va superar el 50% d'energia renovable generada el 2024 i ha dit que cal incrementar aquest percentatge.

El president ha assenyalat que s'ha d'aconseguir una oferta sostenible d'aquesta energia per adequar-la a la demanda energètica del mercat.

"Per això, la inversió en xarxes de transport i distribució d'electricitat i gas i els nous vectors energètics han de formar part de l'agenda en aquest moment de transició", ha afegit.

OBJECTIUS

Reynés ha explicat que el sector s'ha marcat tres objectius centrats en el concepte de transició: no deixar de ser assequibles, no posar en risc el subministrament i descarbonitzar el sector.

Ha subratllat la necessitat de "trobar un equilibri" que permeti continuar avançant per fer un món, en les seves paraules, més sostenible.

El president del Club Español de la Energía ha apuntat que l'actual és "un moment crucial" al món i a Europa i, per tant, en el sector de l'energia.