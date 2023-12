Reynders insisteix que Brussel·les encara té preguntes per al Govern central sobre la llei d'amnistia

BRUSSEL·LES, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, ha insistit aquest dilluns que continua tenint preguntes sobre la llei d'amnistia i que es manté el diàleg tècnic amb el Govern espanyol, tot i que ha reiterat que l'avaluació de la Comissió sobre el text no arribarà fins que la llei culmini la tramitació parlamentària.

"Per descomptat que tinc preguntes", ha admès el comissari quan ha arribat al Consell de Justícia que se celebra aquest dilluns a Brussel·les i al qual també assistirà el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, amb qui va mantenir una reunió dijous passat de la qual van sortir amb impressions dispars, perquè Brussel·les va negar haver expressat "zero preocupació", com va assenyalar Bolaños.

Preguntat sobre aquestes diferències, Reynders ha ironitzat que "no hi ha el mateix clima a Espanya i a Brussel·les", i ha rebaixat les discrepàncies de divendres passat.

Fins que acabi el procés de tramitació legislativa a Espanya, Reynders ha explicat que la Comissió no podrà fer l'avaluació ja que, ara com ara, no sap quina serà la forma final de la llei i, mentrestant, continuaran els intercanvis a nivell tècnic en un procés de "bon diàleg".

"El vot final s'espera per al primer trimestre de l'any, així que tenim temps", ha resolt el comissari, que ha evitat confirmar si la Comissió té o no "zero preocupacions" sobre la llei i ha tornat a remetre's a l'informe que Brussel·les elaborarà al final del tràmit.