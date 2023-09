Reynders diu que la Comissió Europea encara no es pot pronunciar sobre una eventual amnistia

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El comissari de la Unió Europea (UE) de Justícia, Didier Reynders, ha assenyalat aquest dijous que, si bé segueix la situació postelectoral a Espanya de prop, la Comissió Europea no pot valorar una eventual amnistia als dirigents independentistes del procés perquè no té sobre la taula cap document o esborrany sobre el qual pronunciar-se.

Així ho ha assenyalat en unes declaracions als mitjans abans de participar a Madrid en l'obertura del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC) al costat del ministre de Consum, Alberto Garzón.

"Seguim de prop la situació a Espanya, per descomptat", ha explicat abans de subratllar que entén que després de les eleccions generals del 23-J s'ha obert un període de negociacions per formar un executiu.

El comissari europeu ha dit sobre aquesta possible amnistia que no es pot pronunciar perquè no ha vist "cap esborrany de document". "I sap que a nivell de la Comissió, primer hem de tenir documents abans de dir-hi alguna cosa", ha emfatitzat.

"Aquest text de moment no hi és, així que ara per ara només estem seguint la situació, i no fem cap comentari sobre la negociació", ha afirmat.

D'altra banda, en una conversa informal, i preguntat per l'estancament que viu Espanya en relació amb la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) --amb el mandat caducat des del 2018--, ha assenyalat que les recomanacions de la UE continuen sent les mateixes i ha afegit que entén que durant aquest període de formació de govern no hi haurà avenços.