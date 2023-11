Reynders avisa que l'examen de l'amnistia no conclourà fins que la llei sigui adoptada en la forma definitiva

ESTRASBURG (FRANÇA), 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El comissari de Justícia, Didier Reynders, ha avisat aquest dimecres que l'examen de la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb Junts i ERC per assegurar la investidura de Pedro Sánchez per part dels serveis comunitaris no acabarà fins que la norma sigui "adoptada pel parlament espanyol" en la seva versió definitiva, esmenes incloses.

"Acabarem la nostra anàlisi quan el text final sigui adoptat pel Parlament espanyol", ha indicat Reynders al tancament del debat de gairebé dues hores que ha tingut lloc a l'Eurocambra per debatre sobre les amenaces per a l'estat de dret a Espanya arran dels acords de govern.

El comissari ha afirmat que "el debat i l'anàlisi passaran en primer lloc a Espanya, en el marc constitucional espanyol", però que la Comissió Europea, com a guardiana dels tractats "ha d'actuar" per verificar la compatibilitat del text amb el dret comunitari, especialment respecte als valors fonamentals de la UE i el dret penal (en referència a delictes de terrorisme i contra els interessos financers de la UE).