Reyes (PP) rebutja ampliar l'Aeroport del Prat si augmenten els avions a Castelldefels (Barcelona)

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manuel Reyes, ha rebutjat ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat si això provoca l'augment del trànsit d'avions per sobre la localitat.

"Si l'ampliació vol dir més operacions per Castelldefels, hi estem radicalment en contra", ha subratllat en una entrevista a 'El Periódico' d'aquest dilluns recollida per Europa Press.

Ha avisat que la reforma provocaria més operacions per minut i s'ha preguntat "per què no es posen en valor l'Aeroport de Reus o el de Girona".

Sobre Castelldefels, ha xifrat en entre vuit i nou milions els que "faltaran" per acabar el 2023, i ha defensat reduir el nombre d'assessors i impulsar una rebaixa fiscal.

"Què farem? Primer, intentar quadrar els comptes d'aquest any i posar-nos a treballar des d'ara en el pressupost del 2024", ha plantejat.

Ha retret als executius municipals anteriors una falta de lideratge durant els anteriors mandats i ha acusat els grups de repartir-se "l'ajuntament com qui es reparteix un pastís".