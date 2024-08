Reyes Maroto: "Els socialistes sempre defensem la Constitució i la igualtat dels espanyols"

MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, Reyes Maroto, ha replicat aquest dijous les crítiques de l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, sobre la intenció del vot del grup socialista en la moció que el Partit Popular presentarà en el Consistori madrileny contra el denominat 'cupo català'.

"Els socialistes sempre defensem la Constitució i la igualtat dels espanyols". Cada vegada que hi ha una moció de l'Ajuntament on es posa en qüestió la defensa de l'interès general, el Grup Socialista sempre hi vota a favor, perquè considerem que aquesta és la forma de fer una política útil. Per descomptat, no consentirem que el Partit Popular ens doni lliçons", ha dit.

En declaracions als mitjans després de l'acte de lliurament de les Palomas de Bronce a Casa de la Villa, la portaveu municipal socialista ha dit que consentirà que el PP "doni lliçons", ja que "no han donat explicacions de l'ocorregut el 2017". "Aquí l'independentisme va posar unes urnes, i va aconseguir derrotar-se", ha explicat.

"Lliçons, cap, i si avui tenim un Govern socialista a Catalunya ha estat gràcies a l'esforç, gràcies al compromís, gràcies a que el Partit Socialista ha tingut un projecte d'unió perquè Catalunya s'integri en aquest gran país que és Espanya. Madrid no ens donarà lliçons", ha afirmat.

Maroto ha afegit que els líders del Partit Popular de Madrid haurien de posar la política "al servei de la ciutadania i dels interessos generals", igual que les reformes del Govern central "per defensar la cohesió social i territorial".

"Baixar impostos no és la millor manera de ser solidaris. Cada vegada que a Madrid es baixen impostos a la Comunitat i l'Ajuntament, l'endemà hi ha una trucada al Govern d'Espanya perquè es donin més recursos a aquesta caixa que, sens dubte, necessita Madrid per prestar els millors serveis públics", ha dit.