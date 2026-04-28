Revolut ultima l'obertura d'un espai físic estable a Barcelona

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Revolut està ultimant l'obertura d'un espai físic estable al centre de Barcelona, tot i que fonts de l'empresa han assenyalat aquest dimarts a Europa Press que no serà una sucursal bancària.
Les mateixes fonts han explicat que aquest futur espai, que ha avançat 'La Vanguardia', estarà dissenyat "per fer la marca més tangible" i facilitar la presentació dels seus productes als usuaris.
Han afegit que el banc ha triat Barcelona per fer la prova pilot "perquè combina densitat local, rellevància global, turisme i innovació".