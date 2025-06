Revolut tria Barcelona i Madrid per estrenar els seus primers caixers propis

MADRID 4 juny (EUROPA PRESS) -

Revolut ha triat Espanya com a primer mercat en el qual opera per desplegar la seva xarxa de caixers propis, segons ha informat l'entitat.

Els primers 50 caixers s'instal·laran en les pròximes setmanes a Madrid i Barcelona, i els seguiran 150 més en ciutats com València o Màlaga, amb un objectiu de fins a 200 caixers en tot el país.

Estaran situats en zones d'alta afluència com l'avinguda Diagonal a Barcelona o el carrer de Toledo a Madrid, i podran localitzar-se des de l'app del banc gràcies a un mapa interactiu en temps real que inclou adreces i horaris d'obertura.

Els caixers han estat desenvolupats íntegrament i presentats en el TechHub de Revolut a Barcelona, inaugurat l'any passat com a centre estratègic d'innovació tecnològica i atracció de talent.

Revolut explica que l'elecció de Barcelona com a punt de partida subratlla el pes cada vegada més gran d'Espanya dins del mapa europeu de l'entitat. Així, el banc assenyala que és un mercat prioritari i també una base operativa i de talent "clau".

L'inici d'aquesta xarxa serà aquesta mateixa setmana amb dos caixers disponibles en el Primavera Sound, que se celebra a Barcelona del 4 al 8 de juny.

Aquests caixers permeten la retirada d'efectiu sense cost per a clients de Revolut, tot i que l'entitat matisa que es poden aplicar límits d'"ús just" i comissions per ús en cap de setmana, depenent del pla.

I si el client retira en una divisa diferent a la del seu saldo --per exemple una targeta en lliures esterlines retirant euros a Espanya-- s'aplicaran els mateixos tipus de canvi disponibles a l'app.

A més, els no clients també podran fer servir els caixers pagant una comissió. Tot i que al principi s'aplicarà el tipus de canvi del seu banc, està previst incorporar aviat la funcionalitat de Conversió Dinàmica de Divisa (DCC), que permetrà triar en el moment la conversió de Revolut a un tipus preferent.

A més, podran obrir un compte directament al caixer i rebre una targeta física en minuts.

La intenció de l'entitat és permetre dur a terme dipòsits d'efectius en fases futures. En matèria de seguretat, la connexió està xifrada d'extrem a extrem i el banc preveu permetre la verificació de la identitat amb reconeixement facial.

Després del seu llançament a Espanya, Revolut té intenció d'estendre aquesta xarxa de caixers a altres països europeus a partir del 2026, incloent Alemanya, Itàlia i Portugal.