Revolut situa el seu primer espai físic a Barcelona al Portal de l'Àngel

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
Revolut ha anunciat que el seu primer espai físic a Barcelona estarà situat al número 19 del Portal de l'Àngel, al centre de la ciutat.
Fonts de l'empresa van explicar en el seu moment que aquest espai estarà dissenyat "per fer la marca més tangible" i facilitar la presentació dels seus productes als usuaris.
Van afegir que el banc ha escollit a Barcelona per fer la prova pilot "perquè combina densitat local, rellevància global, turisme i innovació".