Revolut arriba als 27 caixers a Barcelona, una ciutat "estratègica" per a la seva expansió a Espanya

Asseguren estar "molt contents" amb el resultat dels caixers físics
BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Revolut ha arribat als 27 caixers propis a Barcelona, una ciutat que considera que és "estratègica" per avançar en la seva expansió fins als 150 caixers repartits per tota Espanya en 2026.
Segons ha explicat el vice-president de Negoci Global de Revolut, David Tirado, en una entrevista d'Europa Press, aquests 27 caixers formen part d'una primera fase d'expansió que preveu acabar a l'octubre amb 50 caixers repartits per diferents ciutats espanyoles.
D'aquests, ja s'han instal·lat els 27 de Barcelona i 14 més a Madrid, mentre que els nou caixers restants fins a arribar a la cinquantena s'implementaran en altres ciutats del conjunt d'Espanya.
El següent pas és arribar als 150 caixers, en el marc d'una segona fase d'expansió, repartits per ciutats com València, Màlaga o les capitals de les Illes, així com altres ciutats catalanes com Badalona, Sitges o Girona.
Per poder complir amb aquest objectiu, el neobanc s'està servint de l'experiència que està vivint a Barcelona per veure quines són les tendències i quines ubicacions funcionen millor.
"Estem molt contents", ha valorat Tirado, que ha detallat que, durant els primers mesos de la proposta, els caixers han tingut molt bona explotació.
Principalment, estan situats en estacions de Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en centres comercials i zones cèntriques com l'avinguda Diagonal, el barri de L'Eixample o el passeig marítim.
De fet, el caixer que millor està funcionant és el que està en la cafeteria d'una cadena catalana situada al barri de Sant Antoni de Barcelona, a cinc minuts de la plaça Urquinaona.
PERFIL DE L'USUARI
Els divendres i dissabtes són els dies de major ús dels caixers, i el servei més sol·licitat és la retirada de diners, encara que al setembre van detectar "un bec" en la sol·licitud de targetes, ja que els usuaris poden demanar i activar una targeta física 'in situ'.
El principal perfil del client que usa els caixers de Revolut és el turista, doncs així eviten pagar taxes pel canvi de divisa, encara que Tirat ha assegurat que cada vegada hi ha més usuaris que viuen a la mateixa ciutat on utilitzen el caixer.
MÉS PRESÈNCIA EN AEROPORTS
Aquesta estratègia de presència física va vinculada al full de ruta per guanyar visibilitat en els aeroports, sent el de Madrid el primer aeroport d'Espanya on es tenen màquines expenedores de targetes.
Quant a l'Aeroport de Barcelona, la companyia està "en converses" amb la infraestructura per poder instal·lar un expenedor de targetes i així aprofitar la posició estratègica de l'enclavament, que és la porta d'arribada de molts turistes que venen a la ciutat per a actes concrets, com el Primavera Sound.
De fet, la campanya d'instal·lació de caixers va començar en el festival barceloní, que es va celebrar a Barcelona del 4 al 8 de juny i va comptar amb dues instal·lacions.