Revolta Pagesa qualifica d'"hipocresia" la gestió política en l'acord UE-Mercosur

Els pagesos es concentren amb els tractors davant la Conselleria d'Agricultura
BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha qualificat d'"hipocresia" la gestió política en les negociacions per l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i el Mercosur i ha considerat una utopia que el pacte inclogui clàusules mirall.
Ho ha dit en unes declaracions a 3Cat recollides per Europa Press amb motiu de les jornades reivindicatives que duran a terme aquest divendres i dissabte a Barcelona pel segon aniversari de les mobilitzacions que es van produir el febrer del 2024, quan van col·lapsar amb 2.000 tractors el centre de la capital catalana.
Aquest dilluns, els pagesos han organitzat nou columnes que han partit des d'Amposta, Móra d'Ebre, Tarragona, Manresa, Berga, Vic, Molins de Rei, Girona i de localitats del Vallès perquè conflueixin davant el Departament d'Agricultura de la Generalitat.
Ginabreda ha destacat que el tractat no és només una lluita del sector, sinó de tota la societat: "Es tracta d'un tema de qualitat i de control sanitari; al Mercosur fan servir productes que aquí fa anys que estan prohibits", ha afirmat.
El portaveu ha qualificat d'"utopia" la implementació de clàusules mirall en considerar que són impossibles de regular i ha demanat més vigilància no només en els acords amb els països del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai), sinó també amb països com el Marroc, Egipte, Sud-àfrica o l'Índia.
CRÍTIQUES AL GOVERN
Ginabreda ha lamentat que, després de dos anys de mobilitzacions, les coses "no han canviat" i ha criticat que els compromisos que el Govern va posar sobre la taula fa tres setmanes no són enlloc, en les seves paraules.
"Si no hi ha res palpable sobre la taula, sortirem al carrer, i som aquí a la capital per celebrar el nostre aniversari", ha assegurat.
Malgrat reconèixer avenços en infraestructures de reg a les zones de Tarragona i l'Ebre, el portaveu ha criticat que el decret de 20 mesures per reduir la burocràcia no ha tingut un impacte real en el dia a dia del sector: "Continuem tenint el mateix; hi ha compromisos que no s'han complert".
PERMANÈNCIA A BARCELONA
Els pagesos tenen previst passar la nit a Barcelona i mantenir les protestes durant dissabte, i el portaveu ha fet una crida a la ciutadania per participar en les activitats organitzades, que inclouen xerrades d'altres sectors com carnissers, metges, mestres i forestals.
"Si el conseller (Òscar Ordeig) vol venir, ja sap on som, però que vingui amb algun resultat i no amb les mans buides. Si no, l'escridassada serà monumental", ha conclòs Ginabreda.