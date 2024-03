Revolta Pagesa estudia constituir-se com a entitat en una reunió aquest dissabte

Hi participaran una quarantena de pagesos i tècnics

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La plataforma Revolta Pagesa estudiarà constituir-se com a entitat en una reunió aquest dissabte, en la qual participaran una quarantena de representants de les assemblees repartides pel territori català en què s'han organitzat els seus simpatitzants.

Segons informen fonts pròximes a Europa Press, la trobada se celebrarà a l'àrea de la Catalunya Central, hi assistiran pagesos i tècnics, i durarà tot el dia, auguren que fins entrada la nit.

També abordaran la designació de portaveus i la possibilitat d'impulsar "altres accions socials" complementàries als talls de carreteres per exigir mesures que assegurin la viabilitat del sector.

Hi ha els qui són partidaris de constituir-se com a entitat per tenir la capacitat de sol·licitar el permís per manifestar-se i per accedir a la Taula Agrària, mentre que d'altres rebutgen aquesta opció perquè consideren que els equipara a les organitzacions sindicals, a les quals els simpatitzants de Revolta Pagesa retreuen que no els representen.

Les mateixes fonts han detallat que, d'entrada, plantegen ser una organització sense ànim de lucre i estudien les formes jurídiques d'organització o entitat, mentre que descarten convertir-se en una plataforma.

ASSEMBLEES

Sotmetran les conclusions d'aquesta reunió a votació en les assemblees, igual que van fer amb l'aval al paquet de cinc mesures pactat amb la Conselleria d'Acció Climàtica de la Generalitat durant les protestes: mentre que a Pontós (Girona) van acordar aixecar el tall vigent, el van mantenir a Tàrrega (Lleida), per exemple.

Mascort va plantejar canviar el nom del seu departament com exigeix Revolta Pagesa i va anunciar una reestructuració de l'àrea de proveïment de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), malgrat no cessar-ne el director, Samuel Reyes, com demanaven.